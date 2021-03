Vittoria Ceretti è la co conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo: ma chi é? E’ una supermodella italiana.

Chi è conduttrice Sanremo Vittoria Ceretti

Cresce assieme al padre, alla madre e al fratello Guglielmo Ceretti in un piccolo paesino della zona di Gardone-Val Trompia. La sua carriera inizia a 14 anni. Con il tempo è divenuta il volto delle maggiori case di moda (da Dolce&Gabbana ad Armani e Versace), una presenza fissa delle passerelle e ritagliandosi anche il ruolo di una delle muse di Chanel e di Karl Lagerfled.

Volto copertina per numerose edizioni di Vogue (da quella italana passando per Francia, Germania, Corea, Giappone…) è riuscita ad apparire anche su quella americana, la Bibbia del settore, cosa che a un’italiana non accadeva da decenni. Vittoria è già stata inserita dal sito models.com tra le “icone” del settore.

Amadeus ha spiegato di averla voluta al suo fianco perché, come l’attrice Matilda De Angelis protagonista della prima serata, rappresenta “la generazione Z” del Bel Paese, per un’edizione molto “made in Italy”.

Vittoria Ceretti: età, altezza e peso

E’ nata a Brescia, il 7 giugno 1998. Ha 22 anni. E’ alta 1,76 cm. Pesa 50 chili.

Marito di Vittoria Ceretti

La giovane modella lo scorso giugno si è sposata in Spagna con Matteo Milleri, deejay del duo Tale of Us. Come lei stessa ha dichiarato è stato un matrimonio da favola in solitaria: “Ci siamo sposati nella chiesetta di Es Cubells, da soli, e io indossavo un abito di Jacquemus ordinato online tre giorni prima”.

