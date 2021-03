Tony Colombo e Tina sono tornati a Napoli. La coppia ha lasciato prima le Maldive poi Dubai dove si era trasferita stabilmente solo poco tempo fa, ed è tornata nella loro città.

Due giorni fa i due a sorpresa hanno mostrato il loro ritorno in Campania. Non si conoscono i motivi del ritorno, se si tratti di una ‘toccata e fuga’, o sono tornati per restare.

Tony Colombo e Tina di nuovo a Napoli

I due continuano a mostrare quotidianamente le loro giornate su Instagram ai propri follower. “Il posto più bello del mondo, la Napoli che amiamo tutti” dice Tony in una storia dove mostra il lungomare.

La coppia è a Napoli da due giorni. Dopo una braciata con amici la scorsa sera, ieri Tina si è svegliata molto presto. In tanti si sono domandati se si trattasse del motivo per cui la coppia è rientrata a Napoli. La moglie del cantante nelle sue storie ha spiegato che il primo appuntamento era nel centro dove aggiustare le exstension alle ciglia perché doveva risolvere “un pasticcio”.

Leggi anche: Tina Colombo contro tutti: “Siete la vergogna di Napoli. Mio ex marito? Lo sceglierei altre 30 volte”

Ha mostrato poi che è tornata subito dal suo parrucchiere di fiducia e si è rimessa ai fornelli come spesso faceva quando era a Napoli mostrando le sue ricette. In tanti però si stanno chiedendo perchè sono tornati. Nessuno crede al fatto che Tony e Tina siano tornati a Napoli solo per un appuntamento dall’estetista. Ma ciò che vorrebbero sapere i follower è se sono tornati per restare o a breve torneranno di nuovo a Dubai. Questo la coppia non lo ha chiarito.

Leggi anche: Tony Colombo e Tina cambiano ancora: lasciano Dubai “per il paradiso”

Intanto Tony festeggia il milione di visualizzazioni raggiunte con l’ultimo singolo dal titolo “Bella”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it