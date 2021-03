Ha raggiunto un milione di visualizzazioni su YouTube l’ultimo videoclip di Tony Colombo “Bella”. Il cantante siciliano lo ha annunciato via social in queste ore con una storia apparso sul suo profilo Instagram in cui ringrazia tutti i fan per il numero raggiunto.

Tony Colombo, “Bella” fa un milione di visualizzazioni

Sono numeri record, se si pensa che Tony ha raggiunto questa cifra in appena due settimane dalla pubblicazione del video. La canzone, caricata sulla nota piattaforma di video sharing lo scorso 13 febbraio, è una dedica appassionata alla sua Tina, con cui si è congiunto in matrimonio due anni fa a Napoli. La coppia adesso si trova alle Maldive, dopo aver sostato per un po’ di tempo a Dubai. I due hanno deciso di lasciare Napoli per intraprendere nuove attività di sponsorizzazione e commercializzazione via web.

I critici: “Numeri falsi”

Tony Colombo non è nuovo ai grandi numeri su YouTube. Il video “Ti aspetto all’altare” ha collezionato ben 43 milioni di visualizzazioni. “Ti amo, amore mio” ben 18 milioni. E l’ultimo, “Non se’ fà”, apparso appena 4 giorni fa, già registra 287mila visite. Ma soprattutto sui social non mancano commenti contrari addirittura di chi mette in dubbio la veridicità dei risultati raggiunti. “Sono visualizzazioni cinesi”, scrive un utente su Facebook. “Chissà come le ha fatte”, dubita un altro. Tony del resto non è nuovo a critiche del genere. Il suo personaggio è finito spesso al centro delle polemiche, oltre che per la sua attività artistica, anche per le sue scelte di vita privata.

continua a leggere su Teleclubitalia.it