Attacca tutti Tina Colombo. In una diretta Instagram di ieri sera, la moglie del cantante neomelodico se l’è presa con diverse persone. In primis l’accusa principale è stata contro i cantanti neomelodici, colleghi di suo marito, che in questi giorni stanno “cantando nei ristoranti e nelle case delle persone nonostante la pandemia”.

Tina Colombo contro tutti: la diretta Instagram

“Se era andato Tony Colombo a cantare era la spazzatura di Napoli, visto che a noi nessun collega ci ha difeso quando siamo stati attaccati ingiustamente, ora faccio parlare io – dice dalle Maldive Tina dove è in vacanza con il marito e i figli -. I colleghi di mio marito stanno andando a cantare sui ristoranti e non sono la vergogna di Napoli e lo siamo noi che stiamo alle Maldive con i soldi nostri” continua.

La donna poi se la prende anche con il sindaco: “Dove stai? Non li vedi i colleghi di mio marito che vanno a cantare nelle case delle persone? Siete la vergogna di Napoli perché noi le leggi le rispettiamo. Siete voi la camorra che vi mangiate i nostri soldi, siete la vergogna di Napoli che non rispettate le regole. Siete la rovina della canzone napoletana – attacca duramente -. Tony non va a cantare nelle case delle persone, stiamo alle Maldive e ci stiamo mangiando i soldi nostri”.

La moglie di Colombo, più volte attaccata per essere la vedova di Gaetano Marino, non rinnega il suo passato e dice: “Io non sono una boss, il genitore non si sceglie e l’amore non si sceglie. Sono onorata del mio passato perché mi ha regalato 3 figli meravigliosi. Mi sono innamorata di un uomo che voi dite che era malavitoso e me lo prenderei altre 30 volte perchè mi ha dato 3 figli meravigliosi. Lui ha pagato con la vita le sue scelte”.

I due da poco hanno lasciato Napoli per trasferirsi a Dubai dove hanno preso casa. Ma dalle ultime storie hanno lasciato intendere che probabilmente a breve potrebbero ritornare nel capoluogo partenopeo.

