Ermal Meta torna a Sanremo con una nuova canzone dal titolo “Un milione di cose da dirti”. Il cantante di origini albanesi si esibirà nel corso della seconda serata del Festival con un brano dal sapore intimista.

Testo “Un milione di cose da dirti”

L’artista è presente tra i 26 big dell’edizione 2021 di Sanremo. Ha alle spalle già diverse partecipazione al Festival. La prima risale al 2006. E’ del 2018 invece il brano “Non mi avete fatto niente” cantato insieme a Fabrizio Moro.

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Il tuo viaggio io, la mia stazione tu

E scoprire che volersi bene

È più difficile che amarsi un po’ di più

È la mia mano che stringi, niente paura

E se non riesco ad alzarti starò con te per terra

Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

Ce li faremo bastare

Ce li faremo bastare

Con le mani nel fango per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ho un milione di cose da dirti

Solo un milione di cose da dirti

Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

E senza dirlo a nessuno

Impareremo a volare

Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Cuore a sonagli io

Occhi a fanale tu

Significato della canzone di Ermal Meta

Anche questo testo ha al centro il tema dell’amore. Il brano sarà contenuto in “Tribù urbana”, il nuovo album del cantautore che uscirà il prossimo 12 marzo Parlando del brano Ermal Meta ha detto “Si tratta di una canzone d’amore semplicissima”, un brano che invita le persone a non avere paura di esprimere i propri sentimenti e di non vergognarsi di chiedere aiuto quando serve.

