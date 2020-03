Fabrizio Moro: moglie, anni, canzoni, età, figli, la fidanzata di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro: moglie, anni, canzoni, età. Fabrizio Moro, all’anagrafe Fabrizio Mobrici è un cantautore e musicista italiano. E’ sulla scena dal 1996, nell’arco della sua carriera ha pubblicato tredici album. Questa sera è tra gli ospiti del serale di Amici.

Ha partecipato a sei Festival di Sanremo con i brani Un giorno senza fine nel 2000, Pensa nel 2007, vincendo la gara nella sezione Giovani ed il relativo Premio della Critica Mia Martini, Eppure mi hai cambiato la vita nel 2008, Non è una canzone nel 2010, Portami via nel 2017 e vincendo la sezione Big nel 2018 con Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta. In veste di autore ha partecipato nel 2012 con Sono solo parole per Noemi e nel 2016 con Finalmente pioveper Valerio Scanu.

Ha al suo attivo anche una partecipazione al Festivalbar 2007, una all’Eurovision Song Contest 2018 e quattro al Summer Festival.

Fabrizio Moro: moglie, figli

La sua storica compagna è stata Giada Domenicone. Tra i due però la storia è finita poco tempo fa. La coppia ha anche dei figli.

Una separazione arrivata per volere di entrambi che Moro ha spiegato sulle pagine di Vanity Fair, affermando di non riuscire a condividere le emozioni provate sul palco con la persona che ama. “Il lavoro per me è importantissimo – ha confessato -, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”.

Giada, molto riservata, si è sempre tenuta lontano dai riflettori, difendendo la sua privacy. E’ del 1983, è nata a Roma e lavora nell’ambito dell’architettura e del design.

Fabrizio Moro: anni, età

E’ nato a Roma, il 9 aprile 1975. Ha 44 anni.

Fabrizio Moro: canzoni

Il grande successo arriva con il brano “Pensa”, dedicato alle vittime della mafia. Al Festival di Sanremo conquista la vittoria finale tra i giovani e il Premio Mia Martini della Critica. Conquista il disco di platino sia per il singolo che per l’album, il terzo in studio. L’anno successivo ritorna al Festival con “Eppure mi hai cambiato la vita” e raggiunge il terzo posto. Il singolo fa da traino all’album “Domani”, certificato disco d’oro.

Nel biennio 2009/2010 dà vita al progetto “Barabba” composto da un EP e dall’album “Ancora Barabba” composto da sette inediti e due tracce live. Collabora da autore per Noemi, gli Stadio, Pier Cortese, Elodie e Il Parto delle Nuvole Pesanti, mentre nel 2018 ritorna sul palco del Festival di Sanremo e conquista la vittoria. Il brano “Non mi avete fatto niente”, in coppia con Ermal Meta.

Le canzoni più famose di Fabrizio Moro sono: