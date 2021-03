Ermal Meta è uno dei 26 big che quest’anno calcheranno il palco di Sanremo 2021. Il cantante si esibisce durante la seconda serata con il brano “Un milione di cose da dirti”.

Ermal Meta: bio, età, altezza

E’ nato a Fier, Albania, il 1981. Ha 39 anni e ne compirà 40 il prossimo 20 aprile. E’ alto circa 178 centimetri. Una statura che gli permette di non sfigurare quando canta all’Ariston. Dopo l’infanzia nel piccolo centro albanese, all’età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari. Troncò così ogni rapporto col padre, che ha definito in un’intervista un uomo violento. La sua passione per la musica nasce grazie alla mamma, violinista professionista.

Ermal Meta ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra e ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare a fare parte degli Ameba 4, in qualità di chitarrista, affiancato da Fabio Properzi alla voce e chitarra, Tullio Ciriello al basso e Luca Giura alla batteria. La consacrazione per la band arriva con il Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani con il brano “Rido… forse mi sbaglio”. Tuttavia la canzone fu eliminata alla prima serata. Il brano è stato successivamente inserito nel loro unico album, intitolato Ameba 4 e prodotto dalla Sugar Music di Caterina Caselli. Dopo lo scioglimento della band, Ermal Meta ha proseguito la sua carriera musicale da solista. Nel 2021 si presenta a Sanremo, sezione Big, con il brano “Un milione di cose da dirti“.

Vita privata: la fidanzata. Instagram

L’attuale fidanzata di Ermal Meta è Chiara Sturdà. I due si sono messi insieme durante il primo lockdown. Hanno comunicato pubblicamente la loro relazione soltanto dopo un periodo di frequentazione. Il cantante ha pubblicato una foto in cui appariva insieme ad una ragazza mora, scatenando la curiosità di fan e followers. Chiara Sturdà è un’agente sportiva e marketing manager per la società Top Player Company. Ha una grande passione per la pallavolo e da come traspare dai suoi account social è innamoratissima del suo nuovo compagno. Su Instagram Ermal Meta ha un account con 570mila followers.

