Al via alla 71ª edizione del Festival di Sanremo. Si comincia al buio, poi si accendono le luci e dalle scale appare Amadeus. Prima di scendere le scale il direttore artistico si fa il segno della croce e viene accolto da lunghi applausi da parte dell’Orchestra.

Sanremo 2021, si parte: Amadeus fa il segno della croce e Fiorello stupisce tutti con il suo look

“Mai avrei pensato che fosse possibile” dice il conduttore leggendo un testo per spiegare che il festival è stato fato “pensando al paese reale, quello che sta lottando per ritrovarsi. Abbiamo scoperto – continua Amadeus – che la normalità è una cosa straordinaria, e per ritrovarne un po’ abbiamo lavorato in maniera”.

Ringrazia tutti quelli che lo hanno aiutato nell’impresa, “tutti i lavoratori”, parte l’applauso ma, come si sa, non c’è pubblico in sala, “avrò spesso questi applausi registrati ma mi rincuora pensare che siano i vostri applausi da casa e quindi, con immensa gioia nel cuore, vi dico: benvenuti al 71esimo Festival della canzone italiana di Sanremo”.

Poi entra in scena Fiorello che canta una cover rock di “Grazie dei Fior”, indossando un imponente mantello di fiori rosa e rossi. Il look di Fiore è decisamente rock: rossetto e smalto alle unghie nero e occhiali da vera rock star. Il conduttore siciliano scherza con le poltrone: “Amadeus, è bellissimo correre qua in mezzo alle poltrone, dovresti provare anche tu…”. Poi cita una battuta di Carla Fracci, “occupate le poltrone con il cervello, non con il culo”, e ancora, “una poltrona senza culo è come Zingaretti senza la D’Urso”, infine convince Amadeus a lanciare lo slogan: “Più culi per tutti”.

