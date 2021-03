Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, è un celebre cantante rapper di origini irpine. Sarà tra i Big che si esibiranno questa sera, 2 marzo 2021, al festival di Sanremo. Un palco che già conosce il rapper irpino, poiché questa sarà la sua terza partecipazione alla kemesse italiana.

Ghemon, infatti, si è fatto conoscere al grande pubblico nel 2019, presentando “Rose Viola”. Canzone che ha riscosso un forte successo, anche dopo Sanremo. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Ghemon: età

Ghemon nasce ad Avellino l’1 Aprile 1982. Ha dunque 38 anni ed è del segno dell’Ariete.

Altezza

Il rapper è alto 1.77 cm

Ghemon: biografia

A soli tredici anni infatti si avvicina al mondo dell’hip hop, allora emergente, e da allora non ne è più uscito. Sempre in questo periodo Ghemon si avvicina anche al graffitismo, altra espressione della cultura hip hop. Solo nel 2001 decide di abbandonare questo mondo per dedicarsi esclusivamente al mondo della musica. È suo cugino che gli consiglia di ascoltare i brani di artisti come Ligabue e Litfiba, divenute di fatto due stelle polari per il rapper di Avellino. Per quanto concerne il suo percorso di formazione, si sa che dopo aver ottenuto il diploma di maturità, decide di approfondire le sue conoscenze iscrivendosi alla prestigiosa Università Luiss di Roma dove consegue la Laurea.

Fidanzata

Ghemon ha una fidanzata: si chiama Giulia Diana. E’ un’organizzatrice di eventi, blogger e una vegana convinta che su Instagram è conosciuta grazie all’account SEITANtoFICA. Insieme da diversi anni, i due solo di recente hanno iniziato a postare nei rispettivi account foto romantiche di coppia.

Bionda platino e tatuatissima, Giulia ha raccontato in un post che uno dei suoi innumerevoli tatuaggi è dedicato proprio al fidanzato. «Sulla schiena ho le figure della Madonna dell’Arco, vale a dire la santa patrona di Napoli, e di Giovanni Battista, il personaggio biblico. Lui sta regalando a lei un cuore nuovo di zecca, un po’ come ha fatto il mio fidanzato con me quando ci siamo conosciuti».

Sanremo 2021

Ghemon per la prima volta partecipa al Festival di Sanremo 2021 con la canzone dal titolo “Momento Perfetto”. Il cantante di origini campane si è detto molto contento e felice della partecipazione al Festival. Nella serata dedicata ai duetti e cover di Sanremo 2021, Ghemon canta un Medley: “Le ragazze” dei Neri per Caso, “Donne” di Zucchero, “Acqua e sapone” degli Stadio, e “La canzone del sole” di Battisti, accompagnato proprio dai Neri per Caso.

