È finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina con a bordo alcuni malviventi. Secondo quanto si è appreso la ragazza era in auto con altre persone. Nell’impatto c’è un ferito grave, che era in auto con lei. Feriti anche due poliziotti.

Potrebbe anche interessarti >> Roma, dramma al supermercato

Il tragico incidente

La volante della Polizia stava inseguendo un gruppo di rapinatori nella zona di Tivoli. Secondo quanto emerso l’auto in fuga, inseguita dalla stradale, è uscita allo svincolo di via di Salone e poco dopo è avvenuto lo scontro con l’auto sulla quale viaggiava la ragazza. Il veicolo dei rapinatori è stato trovato abbandonato sull’A24. Sono in corso le indagini per rintracciare i fuggitivi.

continua a leggere su Teleclubitalia.it