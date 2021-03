Conto alla rovescia per il debutto del Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello e la co-conduzione di tante donne. Ieri mattina, in conferenza stampa, Amadeus ha annunciato la lista dei cantanti, con la suddivisione nelle due serate.

Sanremo 2021, è tutto pronto: chi sono i cantanti che si esibiranno stasera

Innanzitutto Amadeus ha rivelato che nella seconda serata, ovvero quella di mercoledì, salirà sul palco Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globe 2021. Nella prima serata invece troveremo Diodato, Loredana Berté e la co-conduttrice Matilda De Angelis.

Il Festival si aprirà con le nuove proposte. Nella prima serata si esibiranno Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. Poi toccherà ai Big conquistare con le loro canzoni il pubblico che li seguirà soltanto da casa.

Leggi >> Sanremo 2021: quanto guadagnano Amadeus e Fiorello

Stasera, dunque, si esibiranno Aiello, Arisa, Annalisa, Coalpesce Diamrtino, Comacose, Fasma, Francesca Michelin e Fede, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè.

Tra gli ospiti ci saranno Diodato, vincitore della scorsa edizione del Festival, Loredana Bertè. Matilda De Angelis, l’infermiera Alessia Bonari, banda della polizia di stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista.

Alla conferenza stampa era presente anche Fiorello, coperto da una mascherina integrale mimetica. “Sono felice di stare qua, più dell’anno scorso. L’atmosfera è ancora più bella, c’è unità tra di noi. Comunque andrà sarà un festival indimenticabile. Sono onorato di esserci, sentire come sono serio su questa cosa? Pubblico o non pubblico non è un problema. I problemi sono altri. Io e Ama ci metteremo d’impegno per regalare cinque serate spensierate. Ci siamo resi conto che l’anno scorso l’80% delle gag non erano state preparate. Quindi quest’anno non abbiamo preparato nulla. Il problema è che se non ci viene in mente siamo fo***ti! Io e Ama siamo inseparabili come quegli uccelli, nemmeno Renzi potrebbe separarci. E poi, il cast. Penso che nessuno possa lamentarci. Ha messo insieme Willy Peyote e Orietta Berti!”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it