Matilda De Angelis è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021. E’ un’attrice italiana che quest’anno sarà al fianco di Amadeus nella prima serata del festival della canzone italiana.

Biografia e carriera

Matilda è la sorella maggiore di Tobia De Angelis, anche lui attore. Frequenta il liceo scientifico Enrico Fermi. Si avvicina alla musica studiando chitarra e violino dall’età di undici anni e a 13 inizia a comporre canzoni. A 16 anni entra come cantante nel gruppo musicale Rumba de Bodas.

Nello stesso anno un amico le suggerisce di presentarsi ad un provino per un film con Stefano Accorsi. A seguito dell’audizione, viene scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nel film Veloce come il vento, in cui l’attrice interpreta il personaggio di Giulia De Martino e per il quale, nel luglio 2016, riceve al Taormina Film Fest il premio come miglior rivelazione. Vince anche il Premio Guglielmo Biraghi.

Viene candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017 e viene anche proposta nella cinquina del premio per la miglior canzone originale, Seventeen, sempre per Veloce come il vento.

Due mesi prima appare nel videoclip dei Negramaro Tutto qui accade con Alessandro Borghi. Intanto recita in vari film come Youtopia, il videoclip di Felicità puttana firmato dai Thegiornalisti, il film Una famiglia, con Micaela Ramazzotti, Il premio, I ragazzi dello Zecchino d’Oro.

Nel 2020 prende parte al film Netflix L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e alla serie TV HBO The Undoing – Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman.

Il 2 marzo sarà al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo.

Matilda De Angelis: età

E’ nata a Bologna, l’11 settembre 1995. Ha 26 anni. E’ alta 1,66 cm.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2021

Fidanzato di Matilda De Angelis

Della sua vita sentimentale non si sa molto. L’attrice sarebbe fidanzata con il collega Andrea Arcangeli, noto al grande pubblico per aver recitato in Fuoriclasse e Il paradiso delle signore.

Chi è il fratello

Anche lui è un attore. Questa la sua filmografia per la tv.

Tutto può succedere , regia di Lucio Pellegrini – Serie TV (2015-2018)

, regia di Lucio Pellegrini – Serie TV (2015-2018) Ognuno è perfetto , regia di Giacomo Campiotti – Serie TV (2019)

, regia di Giacomo Campiotti – Serie TV (2019) Vite in fuga, regia di Luca Ribuoli – Serie TV (2020)

