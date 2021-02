Procedono senza sosta i controlli a Napoli e provincia. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle norme anti-Covid, gli agenti di Polizia hanno disposto due locali al Vomero e a Casoria.

Controlli a Napoli e a Casoria, chiusi 2 locali

Ieri sera gli agenti del Commissario Vomero, dopo una segnalazione, sono intervenuti in un noto pub in via Enrico Alvino.

I poliziotti hanno sorpreso all’interno del locale sette persone prive della mascherina e quattro persone sedute ad un tavolo intente a consumare cibi e bevande e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Multato anche il titolare per aver somministrato alimenti e bevande. Disposta, dunque, la chiusura del locale per 5 giorni.

Casoria

A Casoria, invece, gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno notato un bar aperto, sito in via Nazionale delle Puglie, al cui interno hanno trovato tre persone intente a consumare cibi e bevande al banco. Gli agenti dunque hanno sanzionato i clienti per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Sanzionato anche il proprietario del locale. E anche in questo caso, i poliziotti hanno disposto la chiusura del locale per 5 giorni.

