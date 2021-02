Napoli. Un 31enne è stato aggredito nella notte da un gruppo di ragazzini in via Tancredi Galimberti, a Scampia.

Napoli, baby gang in azione: 31enne aggredito e accoltellato in strada

L’uomo, di origini bulgare, ha raccontato ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli essere stato accerchiato da un gruppo di cinque ragazzi dell’età apparente di 15-16 anni. Secondo il racconto della vittima, la baby gang avrebbe cercato di strappargli il cellulare e durante la colluttazione, uno di questi avrebbe colpito il 31enne con una coltellata al fianco sinistro.

Dopo essersi allontanati, il 31enne a quel punto è riuscito a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito al Cardarelli. La prognosi rimane riservata per una lesione al rene. Per fortuna non è in gravi condizioni. Sono in corso le indagini per rintracciare gli autori dell’aggressione.

