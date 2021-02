E’ di oggi la notizia della chiusura della scuole in Campania a partire da lunedì. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione nel consueto appuntamento del venerdì. Ma nel comunicare la chiusura ha anche spiegato i motivi e quando ha intenzione di riaprirle.

Scuole chiuse in Campania

“Da lunedì chiudiamo tutte le scuole – ha detto De Luca -. Abbiamo registrato in particolare nelle scuole i Napoli la presenza di variante inglese. Non dobbiamo aspettare che ci sia un’epidemia diffusa tra ragazzi di 10-15-18 anni con buona pace dei comitati pronti a fare ricorsi al Tar. Nelle scuole le varianti hanno aggressività maggiore in particolare sulla popolazione giovanile. Da lunedì si chiudono tutte le scuole”.

De Luca ha lasciato intendere che fino a quando non sarà completata la campagna di vaccinazione sul personale scolastico non si rientrerà in aula. E ha così sciorinato i dati dei vaccini a docenti e personale ata in questo momento in Campania. “Chiudiamo perchè dobbiamo completare la vaccinazione sul personale scolastico – ha spiegato -. Di questi abbiamo prenotazioni per 114mila unità, abbiamo vaccinato 28mila persone. Le dosi di Astrazeneca sono 142mila a febbraio, a marzo saranno 164mila. Abbiamo la possibilità per marzo di completare la vaccinazione del personale scolastico poi parleremo di riapertura delle scuole”.

Il problema, ha ribadito il Presidente, resta la scarsa fornitura di vaccini.

