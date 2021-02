E così arrivò l’ufficialità. Live – Non è la D’Urso chiude i battenti domenica 28 marzo con l’ultima puntata della fortunata stagione. A comunicarlo è Mediaset che conferma le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni circa la chiusura anticipata del programma di Carmelita, in onda la domenica sera su Canale 5.

Live – Non è la D’Urso chiude, la comunicazione ufficiale di Mediaset

Nei giorni scorsi la notizia aveva fatto il giro del web e di tutti i siti maggiori fino ad avere la conferma ufficiale poco fa. Tuttavia Mediaset non vuole mettere un punto definitivo al programma. Il talk serale infatti, come riportato nel comunicato, proseguirà con nuove edizioni in futuro. Il format, nato nel 2019, inizialmente in onda in prima serata infrasettimanalmente, nella stagione successiva fu spostato la domenica per competere con colonne dei talk domenicali come Che Tempo Che Fa in onda su Rai 3 con Fabio Fazio, e Non è L’Arena di Massimo Giletti su La7.

Live – Non è la d’Urso chiude ma contestualmente Mediaset annuncia l’apertura di un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità all’interno di Domenica Live. Un intero blocco, dalle 15 alle 17, sarà infatti dedicato all’informazione e alla politica, di stampo simile a quello di Live – Non è la D’Urso degli ultimi mesi. Nuovi impegni per Barbara D’Urso dunque che tornerà nelle case degli italiani tutte le domeniche pomeriggio per 4 ore di diretta.

