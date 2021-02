Giancarlo Magalli è un noto conduttore televisivo dalla lunga carriera televisiva e con due matrimoni alle spalle. Oggi sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla giornalista Serena Bortone.

Giancarlo Magalli: età

Il conduttore è nato a Roma il 4 luglio 1947. Ha dunque 73 anni ed è del segno del Cancro.

Giancarlo Magalli: altezza

Giancarlo Magalli è alto 1.63 cm

Moglie e figli

Giancarlo Magalli è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio con Carla Crocivera è nata la figlia Manuela, mentre dalla relazione con Valeria Donati è nata Michela. Sposata nel 1989 in seconde nozze, dopo il divorzio dalla Crocivera, Valeria Donati è stata per 20 anni compagna di Giancarlo Magalli. I due, nonostante la nascita di una figlia, si sono detti addio a luglio 2008.

Adriana Volpe

Non è mai stata archiviata la lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, nonostante siano trascorsi quattro anni dalle tristi vicende. Il trattamento ricevuto dal collega negli anni di lavoro fianco a fianco a I Fatti vostri non è passato in secondo piano e lei si aspetta di ottenere giustizia: “Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto dopo la denuncia. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia”.

