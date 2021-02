Napoli. La protesta dei ristoratori non si placano. A distanza di mesi, i settori della ristorazione, del catering e degli hotel versano ancora in gravi difficoltà. E così stamattina hanno bloccano di nuovo il lungomare, nei pressi di via Nazario Sauro.

I lavoratori dei diversi comparti si sono presentati stamattina, alle 9, dinanzi la sede della Regione per manifestare contro le nuove imposizioni per arginare la diffusione del coronavirus.

Napoli, scatta la protesta dei ristoratori: occupato il lungomare

Dopo due ore circa cento lavoratori si sono spostati verso il lungomare ed hanno bloccato il traffico sedendosi per terra e mettendo bidoni in strada. La protesta è scoppiata per la zona arancione che vige in Campania e che impone nuove restrizioni per contenere la pandemia di Coronavirus e che impone a bar, ristoranti e pasticcerie la chiusura, con la possibilità di effettuare solo l’asporto fino alle 18 e il delivery, senza limiti di orario.

I manifestanti chiedono con urgenza di riaprire le loro attività e che i ristori vengano garantiti per tutti, in modo da sopperire alle perdite derivanti dalle chiusure. Sul posto è intervenuta la Polizia.

(immagine di archivio)

