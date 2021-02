Elisa Isoardi parteciperà come naufraga all’Isola dei Famosi 2021. Il programma, infatti, andrà in onda lunedì 15 marzo e in un’intervista al Corriere della Sera racconta come si sta preparando in vista di questa esperienza.

Dopo Ballando con le stelle, Elisa Isoardi approda all’Isola dei Famosi

Dopo anni in Rai, la Isoardi approda per la prima volta in un reality show in casa Mediaset: “In Rai sono stata molto bene, per me è stato come fare l’Università, ma ora ho bisogno di far battere il cuore”.

Al momento dell’intervista Elisa Isoardi si trova a Monterosso Grana, il suo paese di origine tra le montagne piemontesi. Sta trascorrendo la quarantena a casa dei suoi genitori, tappa obbligatoria prima di poter partire alla volta delle Hounduras.

La sua partecipazione come naufraga all’Isola dei Famosi 2021 era soltanto un’ipotesi, che ora trova conferma. “Mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura”, racconta la Isoardi. Cercando di trarre più insegnamenti possibile dal fratello che “vive da eremita in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna”. Due mondi opposti, i loro, come racconta la conduttrice, “ma questa esperienza ci sta riavvicinando: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare”.

