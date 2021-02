Sono oltre 80mila le dosi di vaccino somministrate in Campania tra over 80 e personale scolastico. E’ quanto rende noto l’Unità di Crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I dati di oggi

“Permane la sperequazione con altre regioni nella distribuzione dei vaccini. Ciononostante in Campania sono stati raggiunti questi risultati: alle ore 17 di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, sono stati somministrati in Campania 59.579 vaccini per la categoria over 80 e 21.606 per la categoria del personale scolastico. Alla stessa ora di oggi, sono 192.315 le adesioni degli over 80 e 21.606 quelle del personale scolastico”, ha dichiarato De Luca.

Intanto c’è molta preoccupazione in Campania sulla situazione contagi. Nella giornata di oggi si sono registrati oltre 2000 casi di nuovi positivi.

