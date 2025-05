Campionati mondiali di massaggio, doppio oro per la giuglianese Angela Gioia

Giugliano. Angela Gioia torna a far parlare di sé, e ancora una volta lo fa da campionessa. Massaggiatrice professionista originaria di Giugliano in Campania, ha conquistato due medaglie d’oro in due diverse competizioni internazionali, confermandosi eccellenza assoluta nel settore del benessere e della terapia manuale.

Nel prestigioso 3rd Global Nationl & Internazional Championship Online, Gioia ha vinto la medaglia d’oro nella categoria massaggio anticellulite grazie al suo innovativo Body Sculpting Massage, e si è aggiudicata anche un argento nella categoria massaggio terapeutico. Al World massage championships in Turchia, ha replicato l’impresa: ancora oro per il body shaping con il metodo Body Sculpting e argento nella categoria wellness & spa, con un rituale di Energy Rebalancing. La squadra italiana di cui lei fa parte guidata da Daniela Caracciuolo ha inoltre ottenuto il secondo posto nella classifica come miglior country team.

A coronare un anno straordinario è arrivato anche il riconoscimento personale dal presidente dell’International Association of Nuad Thai, Lin Patchamart, che le ha conferito una medaglia al merito. Infine, la consacrazione definitiva: è stata nominata assistente giudice per il prossimo World massage championships in Turchia, previsto per il 2026. Con quattro medaglie internazionali e un ruolo sempre più centrale nelle competizioni mondiali, Angela Gioia si conferma ambasciatrice del talento italiano nel mondo del massaggio professionale.

Il successo di Angela Gioia non è solo il risultato di una tecnica impeccabile, ma anche di una dedizione profonda alla cura del corpo e al benessere della persona. Il suo ritorno trionfale a Giugliano è un segnale forte: anche da una piccola realtà può partire un’eccellenza capace di distinguersi nel mondo. E il futuro, per lei, sembra appena cominciato.

