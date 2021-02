“Era inevitabile tornare in zona arancione e poi in zona rossa. La scelta delle zone gialle significa semplicemente che per un mese ci si rilassa, tutti immaginano che l’epidemia sia alle spalle, dopodiché, come ampiamente prevedibile, si ritorna in zona arancione o addirittura in zona rossa”. Lo ha appena detto il presidente della regione Campania durante la diretta Facebook di oggi, venerdì 19 febbraio.

Campania in zona arancione

“Il Governo finora ha scelto la via delle mezze misure, questo passaggio da zona gialla a zona arancione a zona rossa a cui però non è corrisposto un adeguato controllo da parte delle forze di Polizia” – ha spiegato De Luca – “Si stanno spendendo tanti soldi inutili quando si poteva investire sulle tecnologie e sulla possibilità di produrre il vaccino direttamente qui in Italia, magari dietro licenza Pfizer o Astrazeneca”.

La Campania dunque pare essere destinata a scivolare in zona arancione a partire da lunedì, si attende solo l’ordinanza del ministro della Salute ma anche la Regione è d’accordo con maggiori restrizioni.

Video



continua a leggere su Teleclubitalia.it