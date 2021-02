GIUGLIANO. E’ la prima Asl a sperimentarlo e i primi due istituti prescelti sono i due licei di Giugliano. Per la prima volta i vaccini vengono somministrati all’interno delle scuole.

Questa mattina al liceo De Carlo e al Cartesio è partita la campagna vaccinale a docenti e a personale Ata. Per i due istituti sono 254 i vaccinati tra le due categorie, 153 al De Carlo e 101 al Cartesio.

Vaccini al liceo De Carlo e al Cartesio

Quella di oggi è una sperimentazione che l’Asl Napoli 2 nord ha voluto attivare. Al termine della giornata si farà una valutazione se questo “modello” potrà essere replicato anche in altri grandi istituti. Gli altri insegnanti continueranno a essere vaccinati per quanto riguarda Giugliano presso la sede Asl di via Basile, di fianco l’ospedale San Giuliano.

“Recarci noi in sede significa mettere in sicurezza subito la scuola e riuscire a concludere le operazioni in un giorno” ha spiegato il direttore generale dell’Asl Antonio D’Amore, in visita presso l’istituto.

Emozionati i docenti e la dirigente scolastica Carmela Mugione: “Già vedere i docenti in presenza questa mattina è stata un’emozione – commenta -. Quella del vaccino è la strada che dobbiamo percorrere”.

“E’ stato molto emozionante perché la sensazione che si prova è di poter riuscire finalmente a riappropriarci della nostra vita di sempre” commenta la professoressa Daria Moscillo.

