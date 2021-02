Aumentano i contagi in Campania. Sono 1575 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 1388 sono asintomatici e 52 presentano sintomi legati al Coronavirus. I dati vengono riportati dal bollettino dell’Unità di Crisi della regione.

Campania, allarme covid: oltre 1500 contagi in 24 ore, in crescita anche i ricoveri

Rispetto a ieri, si segnala una rapida crescita dei contagi: si contano, infatti, 440 unità in più. Quattordici i decessi: 8 vittime nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri​. In aumento anche i posti letto di degenza occupati: soltanto ieri erano 1284, oggi sono 1301.

Si segnala, inoltre, un paziente in più ricoverato in terapia intensiva, per un totale di 107 persone ricoverate. Per fortuna i guariti superano le 800 unità: nelle ultime 24 ore sono guarite esattamente 862 persone.

Campania, i dati

Positivi del giorno: 1.575 (di cui 135 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 1.388

Sintomatici: 52

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 20.469 (di cui 2.427 antigenici)

Totale positivi: 246.592 (di cui 3.387 antigenici)

Totale tamponi: 2.714.018 (di cui 69.674 antigenici)​

​Deceduti: 14 (*)​

Totale deceduti: 4.053

Guariti: 862

Totale guariti: 172.860

* 8 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 107

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.301

