Le cause della morte di Raffaele Cutolo non sono ancora note. Erano già circa tre anni che le condizioni di salute del boss erano precarie.

Com’è morto Raffaele Cutolo: cause e malattia

Il capo della Nuova Camorra Organizzata, 79 anni, soffriva già di prostatite, diabete e artrite. Inoltre aveva perso quasi completamente la vista per il distacco del corpo vitreo dell’occhio, per non parlare di ulteriori fastidi dovuti dal rigetto della protesi dentaria.

Un’agonia che ha affrontato in piena solitudine nel carcere di Parma dove è rimasto detenuto fino alla morte, sopravvenuta oggi, 17 febbraio. Del resto la famiglia in ristrettissime condizioni economiche non poteva assolutamente permettersi un viaggio fino in Emilia Romagna. Tutti i beni del super boss sono stati confiscati dallo Stato. Il decesso sarebbe sopraggiunto nel pomeriggio per arresto cardiocircolatorio.

