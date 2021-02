Afragola. Drammatico incidente oggi, 17 febbraio, sull’autostrada A1 questa mattina all’alba. Un uomo è stato travolto e ucciso in una piazzola di sosta da un tir sopraggiunto a velocità sostenuta.

Incidente sull’A1 tra Villa Literno e Acerra-Afragola: un morto

L’investimento mortale è avvenuto tra le uscite di Villa Literno e Acerra-Afragola, in direzione Napoli. Ancora chiarire le circostanze dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era ferma in una piazzola di sosta dopo un guasto all’auto. Subito dopo sarebbe sopraggiunto un mezzo pesante, il cui conducente non si è accorto della presenza dell’automobilita in panne a bordo carreggiata.

L’impatto è stato inevitabile. La vittima è morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente, a seguito del quale la persona investita ha perso la vita, sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6° tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Indagini in corso per ricostruire la dinamica della tragedia. Si registrano code fino a un chilometro all’altezza del km 747,8 dove è avvenuto l’evento.

