Anticipazioni 15 febbraio GF Vip: ecco quello che accadrà questa sera nella diretta di Canale 5 a partire dalle 21 e 25.

Prime indiscrezioni

Questa sera 15 febbraio andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Stando alle prime anticipazioni, sappiamo che ci sarà un duro confronto che vedrà come protagonista Maria Teresa Ruta, eliminata nella scorsa puntata.

Maria Teresa, infatti, è ora pronta a confrontarsi con quelli che lei considerava amici all’interno della Casa del GF Vip. Stasera, secondo le anticipazioni, la vedremo varcare la stanza vetrata per potersi confrontare soprattutto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Anticipazioni 15 febbraio GF Vip: il confronto con Zorzi

Le anticipazioni della puntata di questa sera 15 febbraio del GF Vip ci lasciano intendere che il confronto tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, sarà molto acceso. Infatti, la presentatrice avrà molte cose da dire al ragazzo.

Quest’ultimo, infatti, la scorsa settimana l’ha nominata e in questo modo l’ha mandata in nomination, mettendo così a repentaglio la sua permanenza all’interno del gioco nonostante mancassero solo poche settimane alla finalissima. Una volta terminata la puntata, però i concorrenti si sono mostrati alquanto turbati. In particolare, Tommaso, che ha tentato di uscire dalla porta rossa.

Questa sera, dunque, come confermato da alcune anticipazioni, Maria Teresa chiederà al giovane i motivi che lo hanno spinto a nominarla, considerando il bellissimo rapporto di amicizia che si è creato tra i due.

Il confronto con Stefania Orlando

Stando ad ulteriori anticipazioni questa sera vi sarà anche un forte confronto tra Maria Teresa e Stefania Orlando. Dall’interno della casa del GF Vip, Stefania ha più volte ammesso di essere dispiaciuta per il modo in cui Maria Teresa Ruta ha lasciato la casa, quasi senza neppure salutare quelli che sono stati i suoi compagni di gioco.

Tra i colpi di scena a cui potremmo assistere questa sera 15 febbraio all’interno della casa del GF Vip vi è la proclamazione del terzo finalista. I tre candidati che si stanno sfidando al televoto sono: Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta.

A decretare le loro sorti sarà il pubblico da casa e il verdetto finale. Il nome del nuovo finalista sarà proclamato in diretta televisiva da Alfonso Signorini proprio questa sera. Dunque, non perdetevi l’appuntamento con il reality show che potete seguire sia in diretta tv, che in streaming sul sito di Mediaset Play.

