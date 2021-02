Bestemmia di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? E’ questo l’argomento principale di cui si dibatte da qualche ora su Twitter.

Il caso sta tenendo sulle spine i fan di Tommaso e tutti gli appassionati del Gf vip. Al centro di questo nuovo caso ci è finito Tommaso, uno dei concorrenti candidati alla vittoria finale. Durante una partita di pallavolo in giardino con Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli, Zorzi si è lasciato andare ad un’imprecazione di stizza.

Tommaso Zorzi bestemmia?

L’espressione rischia di sembrare, almeno a un primo ascolto, una bestemmia. La qualità dell’audio non è chiarissima ma c’è chi sostiene che Tommaso abbia bestemmiato, qualcuno è addirittura convinto abbia pronunciato il nome di Dio in francese. In realtà, a un ascolto attento, Tommaso sembrerebbe non avere pronunciato alcuna frase sconveniente o meritevole di squalifica.

Tommaso avrebbe pronunciato chiaramente la parola “porco”. Subito dopo, però, il concorrente si interrompe e a coprire la sua voce arriva quella di Pierpaolo Pretelli che conta i punti segnati. “Dieci, quindici cambio!”, dice l’ex velino ad alta voce. Sono forse le parole pronunciate da Pretelli a far emergere il sospetto che Tommaso abbia bestemmiato, un effetto suggerito dalla sovrapposizione delle due voci. Ma la bestemmia, in realtà, sembrerebbe non essere mai stata pronunciata.

Ascoltando attentamente l’audio, non risulta che Tommaso Zorzi abbia bestemmiato. Sembra invece che si sia fermato ad un “porco”, che non è affatto un termine offensivo nei confronti dei credenti di fede cattolica. L’allarme perciò dovrebbe essere rientrato.

Intanto nelle ultime settimane Zorzi si sta rendendo protagonista di una diatriba con l’ormai ex amica Giulia Salemi. Tra i due sono infatti tornate alla luce vecchie acredini che li hanno tenuti separati per diverso tempo. Da qualche giorno Tommaso sembra non sopportare più la presenza di Giulia in casa e ieri, tra il serio e il faceto, ha proposto ai suoi compagni di mandarlo in nomination contro di lei.

