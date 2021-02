Un’Audi A3 grigia, color canna di fucile. Sarebbe questa l’auto su cui viaggia una banda di ladri di appartamento, presunti responsabili di diversi colpi messi a segno nelle ultime settimane. Carabinieri e forze dell’ordine sono sulle tracce della vettura, immortalata anche ieri sera a Casacelle, Giugliano.

Ladri d’appartamento, immortalata l’auto tra Giugliano e Parete

La segnalazione arriva dai social network. “Questa è una delle auto che gira per Parete per fare furti e rapine ad abitazioni – si legge nel post apparso su Facebook -. Una Audi A3 grigio scuro con vetri scuri. Stanotte stava in giro tra zona nuova strada Casacelle e zona comune e dintorni. Ci sono state diverse segnalazioni ai Carabinieri che sono intervenuti in perlustrazione. Continuiamo a segnalare alle forze dell’ordine”.

La macchina sarebbe quella usata da una banda che nell’ultimo mese si sarebbe resa responsabile di diversi furti in ville a appartamenti dell’agro giuglianese e aversano. I malviventi userebbero sempre la stessa auto per darsi alla fuga. I militari dell’Arma nella serata di ieri hanno perlustrato la zona nella serata di ieri per accertare l’eventuale presenza dei malfattori. Al momento non risultano denunce.

