Terribile incidente sull’Asse Mediano, dove un’auto si è capovolta su sé stessa all’altezza dell’uscita Casoria-Arzano. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, pare non siano coinvolti altri veicoli.

Maltempo killer sull’Asse Mediano, tragedia sfiorata: auto si ribalta

L’incidente si è verificato oggi, 13 febbraio, intorno alle 9. Stando alle prime informazioni trapelate, una Citroen C1 procedeva lungo la carreggiata quando – per cause ancora in fase di accertamento – il conduce ha perso il controllo della macchina che poi si è ribaltata, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia di stamattina.

Leggi anche >> Afragola, rapinatori in fuga contromano sull’asse mediano: incidente frontale. Diversi feriti

Sono in corso tutti gli accertamenti per capire cosa sia abbia determinato il sinistro stradale. Pare che la vettura non si sia impattata contro altri veicoli. Intanto sono state allertate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. Non si conoscono al momento le condizioni del conducente. Traffico in tilt sull’Asse Mediano.

continua a leggere su Teleclubitalia.it