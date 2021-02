Sono entrati nella notte nel rifugio e hanno massacrato i cani a colpi di bastone. E’ l’orrore che si è consumato in via Ripuaria, a Giugliano, frazione Varcaturo. Gli animali presentavano ferite alla testa, tagli alle orecchie e nasi insanguinati.

Giugliano, cani massacrati di botte in un rifugio: si indaga

La violenza si è consumata all’interno di un rifugio privato. La proprietaria è una donna che accoglie cani in difficoltà per farli adottare o darli in affidamento. E’ stata lei ad accorgersi del raid consumato nella sua struttura. Durante un controllo – come spiega a Cronache di Napoli – si è accorta che qualcosa non andava. Alcuni cani erano lontani dai loro boz e un pittbull era piena di sangue e sofferente. Altri presentavano bastonate in faccia e sulle orecchie.

“Ora i cani stanno bene – racconta – ma sono terrorizzati. Metterò le telecamere per controllare ed evitare altre episodi simili”. La donna, che cura animali oggetto di maltrattamento o di abbandono, ha deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Toccherà adesso agli investigatori ricostruire le ragioni e le fasi di questa violenza apparentemente ingiustificata. In fascia costiera, a Giugliano, i randagi sono tanti. Alcuni trovano ricovero presso il rifugio di via Ripuaria per essere consegnati a qualche famiglia di buon cuore.

