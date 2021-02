Si intitola “La condanna del sangue” il secondo episodio della nuova fiction “Il Commissario Ricciardi”, tratta dai romanzi della serie omonima di Maurizio de Giovanni, in onda stasera, 1° febbraio, alle 21.25 su Rai1.

Il Commissario Ricciardi, le anticipazioni della seconda puntata

L’episodio vedrà impegnato il commissario nelle indagini della morte di Carmela Calise, una nota cartomante. La sua fama in città non si lega alle sue doti bensì alla sua capacità di truffare i suoi clienti inventando il loro futuro per riscuotere soldi.

Sarà una puntata intrisa di mistero e colpi di scena, proprio come la prima. Nella Napoli degli anni ’30, con l’arrivo della Primavera, ampio spazio sarà dato anche al tema amoroso.

Proprio durante l’episodio di questa sera, infatti, il commissario, interpretato da Lino Guanciale, si avvicina ad Enrica che sarà in qualche modo legata all’assassinio della Calise.

Lo stesso Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi che ispirano la fiction, in occasione della messa in onda de ‘La condanna di sangue’, ha raccontato: “Dopo il primo romanzo non avevo alcun seguito, né mai avrei pensato di scrivere ancora, alla mia età. Ma Pinto (ex direttore del Centro di Produzione RAI di Napoli, ndr) era stato così perentorio che non ebbi il coraggio di dirgli di no.”

“Decisi di ambientare il volume successivo in primavera. Non avevo una storia, non avevo fonti, non avevo niente. Mi misi al portatile, in casa di mia madre, e immaginai una bella e gentile primavera che danzando per le strade perfidamente illudeva che tutto fosse bello, che tutto andasse bene. E invece. Fu la prima volta che sperimentai la magia. Quell’incredibile chimica che fa muovere i personaggi nell’ambiente per conto loro, secondo quello che gli dai da fare e le caratteristiche che gli imponi ma assolutamente in modo indipendente da te.”

