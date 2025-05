Continua il botta e risposta tra la consigliera regionale Carmela Rescigno e il commissario prefettizio del Comune di Giugliano, Carmine Valente. La Presidente della Commissione Anticamorra del Consiglio Regionale ha acceso i riflettori su una delibera con cui l’amministrazione ha riconosciuto un debito fuori bilancio per oltre 48 mila euro, derivante da un decreto ingiuntivo. Secondo Rescigno, l’atto presenta gravi incongruenze: numeri del decreto discordanti, documentazione incompleta e soprattutto interessi moratori per oltre 42 mila euro, quasi pari al capitale dovuto.

Giugliano, ancora un botta e risposta tra consigliera Rescigno e commissario Valente

Una somma che, secondo la consigliera, solleva dubbi sulla legittimità del riconoscimento. La Commissione ha chiesto chiarimenti formali e un’indagine sul comportamento del dirigente responsabile. Ma non si è fatta attendere la replica del prefetto Valente, che accusa Rescigno di oltrepassare i limiti istituzionali del suo ruolo. Secondo il commissario, la Commissione Anticamorra non ha poteri ispettivi diretti sui Comuni e le sue dichiarazioni appaiono, testualmente in un comunicato diffuso dall’Ansa, “strumentali” e “infondate”. Valente ribadisce che la gestione commissariale risponde solo agli organi statali e invita la consigliera a rimanere nel perimetro delle sue competenze.