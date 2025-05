Campo rom via Carrafiello, commissario Valente: “Procediamo con inserimento in casa”

Il terreno privato di via Carrafiello è stato liberato dalla comunità rom ma non ancora riconsegnato al proprietario che ha chiesto all’ufficiale giudiziario che il Comune lo ripulisca dai rifiuti. Un’attività che il Comune di Giugliano sta ponendo in essere e che, secondo il commissario, potrebbe terminare anche prima del 6 giugno, e dunque potrebbe tornare il rischio che venga nuovamente occupato.

Valente, nel mentre, è a lavoro anche per portare avanti il progetto di inclusione della comunità rom.