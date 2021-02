Dad per gli studenti delle scuole elementari di Francolise. Il sindaco Gaetano Tessitore, a seguito di un caso di Covid in una classe della primaria, ha deciso di prorogare la didattica a distanza per gli alunni più piccoli.

Francolise, Dad per gli studenti delle elementari

L’amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli istituti delle scuole elementari di Francolise e di Sant’Andrea del Pizzone. Stop anche al trasporto scolastico, considerato uno dei principali veicoli del contagio tra i giovanissimi durante l’ingresso e l’uscita da scuola (come successo nel piccolo comune di Serre, in provincia di Salerno). “Questi sono momenti in cui tutti siamo chiamati ad ad avere un grande senso di responsabilità – ha dichiarato il sindaco -. Purtroppo ci aspettavamo la ripresa dei contagi dopo il periodo Natalizio e puntualmente sono arrivati”.

Il primo cittadino poi ha spiegato: “I contagi nel nostro comune erano sotto il livello di guardia, e sicuramente sotto controllo, per questo motivo, abbiamo deciso di seguire le direttive ministeriali e Regionali, aprendo le scuole come da calendario. Ma non possiamo nel contempo non essere attenti alla salvaguardia della salute dei nostri figli e della comunità intera. Tenendo presente queste due esigenze, e alla luce degli ultimi eventi, ho disposto la chiusura della didattica in presenza della sola scuola primaria, per sette giorni, e sospensione del servizio comunale dello scuolabus. Infine un passaggio sul bambino positivo: “Grazie al lavoro dell’ASL, in collaborazione con l’assessore Lanna, tutti quelli che hanno avuto contatti diretti con un positivo, sono stati informati e messi in quarantena”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it