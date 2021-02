Bimbo infetto sul pulmino scolastico. Quarantena per 50 giovani studenti di Serre, in provincia di Salerno, e scuola chiusa fino al 9 febbraio. A deciderlo il sindaco del piccolo comune Francesco Mennella.

Serre, bimbo infetto sul pulmino: 50 studenti in quarantena

Il bambino positivo al Covid-19 è asintomatico e sta bene. Si tratta di un alunno di scuola elementare. Il piccolo tuttavia prende lo scuolabus per andare a scuola e a usarlo per gli spostamenti anche alcuni studenti delle medie. Una volta tracciati i contatti è emerso dunque che ad avere contatti con il bambino fossero poco meno di cinquanta ragazzi. Da qui la decisione del sindaco di sospendere le lezioni in presenza per un’intero istituto.

Per circa 45 studenti – cioè quelli che hanno viaggiato con il bimbo positivo sul pulmino – è scattatao la quarantena. “Si tratta di alunni che frequentano classi diversi”, ha spiegato il sindaco Mennella, “per cui la soluzione non è semplice come qualcuno crede, che pensa basti chiudere le scuole”. Di comune accordo con l’USCA, ha quindi aggiunto il sindaco, i bambini saranno trattati come “contatti diretti” di una persona positiva: ragion per cui fino al decimo giorno dall’ultimo contatto certo con il bambino positivo (che cadrà sabato 6 febbraio) gli alunni resteranno in quarantena per poi essere sottoposti al tampone.

“Se come ci auguriamo saranno tutti negativi, potremo riprendere subito la scuola”, ha proseguito Mennella, “Se invece risultasse qualche positivo, saranno già passati dieci giorni e dunque non ci saranno rischi di contagio per gli altri bambini, e potremo riaprire la scuola in sicurezza”. Da qui la decisione di chiudere la scuola fino al 9 febbraio (incluso) per permettere in ogni caso di ricevere sia gli esiti dei tamponi, sia riorganizzare il trasporto pubblico. Nella giornata di oggi, intanto, 1 febbraio, riaprono anche gli istituti superiori, nonostante scioperi e proteste annunciate da molti istituti di Napoli e provincia.

