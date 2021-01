In onda stasera, 30 gennaio, alle 21 e 45 su Rai 3 il film “Un fantastico via vai”. Il film vanta nel suo cast attori come Leonardo Pieraccioni e Serena Autieri. E’ stato realizzato nel 2013 e vede il regista toscano alle prese con un’altra prova cinematografica.

“Un fantastico via vai”, trama

Il protagonista è Arnaldo Nardi, un 45enne è un uomo calmo e mite sposato con Anita (Serena Autieri) e con due figlie. Un giorno la moglie dopo aver ritrovato delle “manette” nel vano sottosella dello scooter del marito, si convince che lui lo tradisca e decide di cacciarlo di casa. Arnaldo proverà in tutti i modi a convincere la donna che non ha un’amante, ma non serve a nulla. Trova dunque una stanza in affitto in un appartamento abitato da quattro studenti. Si trova così a condividere con questi quattro giovani (Anna, Marco, Camilla ed Edoardo) gioie e paure della loro età. Grazie ad Arnaldo i quattro ragazzi riescono ad affrontare le loro paure.

Cast e location

Il film è stato girato ad Arezzo, in Toscana. Si tratta della terzultima pellicola girata da Leonardo Pieraccioni. Nel cast figurano poi Serena Autieri, Chiara Mastalli, Marianna Di Martino, Davide Sef, Giuseppe Maggio, Maurizio Battista. Nel 2014 ha vinto il premio della Trailers FilmFest per la migliore locandina cinematografica.

Dove vedere “Un fantastico via vai”

Oltre che in chiaro su Rai 3, al terzo canale del digitale terrestre, è possibile vedere il film anche in streaming su Rai Play, la piattaforma della Rai che consente di vedere tutti i programmi in tempo reale. Basta munirsi di un tablet, uno smartphone o una smart tv agganciata a una rete wi-fi.

