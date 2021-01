Si chiamava Vincenzo Lauri la vittima dell’incidente avvenuto ieri a Poggiomarino, nel vesuviano. Il giovane, 30 anni, era originario di Palma Campania.

Poggiomarino, incidente in strada: Vincenzo Lauri muore a 30 anni

Il sinistro è avvenuto alle 13 e 30 circa in via Iervolino. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, Vincenzo viaggiava in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrarlo frontalmente con un veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sarebbe sbalzato dalla sella del motoveicolo rovinando sull’asfalto.

Gli automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi e hanno poi allertato il 118. Ma per Vincenzo – originario di Palma Campania ma residente a Poggiomarino con la moglie – non c’è stato niente da fare. Il 30enne lascia anche un bimbo piccolo, di soli 3 anni.

Tanti in queste ore i messaggi scritti sui social in queste ore, carichi di tristezza e di stupore per una tragedia tanto grande. “Oggi Poggiomarino piange la perdita di un suo giovane“, si legge in uno dei post di cordoglio. “Una tragedia enorme per la famiglia e per l’intera comunità. Tutti noi ci stringiamo ai suoi cari con un abbraccio e un doveroso e rispettoso silenzio per il dolore che li ha colpiti”.

Foto: Il Fatto Vesuviano

continua a leggere su Teleclubitalia.it