Da quando sono state annunciate le dimissioni del presidente Conte, circola sui social un presunto discorso del premier in Senato: si tratta di una fake news. Quelle parole Conte non le ha mai pronunciate in Senato.

Discorso di Conte al Senato: fake news

In realtà da dove proviene quel discorso? E’ questo il post pubblicato il 16 gennaio da un uomo che si è immedesimato nel premier. Il titolo di questo fantomatico discorso idealizzato da questo utente social è “L’amore e l’odio. Ma sotto c’è infatti la sua firma. E poi la precisazione dell’autore:

P.S.: Sono costretto a precisare che il post è mio e non il discorso del Presidente Conte al Senato, come erroneamente sta circolando. Mi sono solo immedesimato in lui. Mi sembrava una cosa palese perché il post era firmato ma evidentemente mi sbagliavo. Chiedo scusa se non era chiaro.

Il finto discorso

“Posso anche togliere il disturbo, ma, certamente, non perché lo dici tu o quegli altri due o tre. Vedete, io non sono un politico di professione. La mia professione è un’altra. Io sono stato chiamato a guidare il Governo perché c’era bisogno di una persona credibile e ce ne n’era bisogno perché voi non lo eravate più, non eravate più presentabili, perché voi l’avete sporcata, la politica. L’avete macchiata in maniera idelebile. Voi l’avete trasformata in business personale, in interessi di parte, in favoritismi di comodo.

Avete trasformato il “bene comune” in “bene di pochi”, avete trasformato la solidarietà in odio, la compassione in derisione, l’amore in indifferenza. Avete trasformato il diverso in nemico da combattere. E lo avete gridato e lo avete rivendicato, senza nessuna vergogna. Neanche “sei milioni di motivi” vi hanno cambiato, neanche “sei milioni di motivi” vi hanno commosso. Neanche la puzza dei forni crematori che ancora arriva, vi ha fatto versare una lacrima. Neanche le urla di dolore e le menti martoriate vi hanno intenerito.

Siete rimasti quelli di allora. Persone senza umanità, senza anima, senza cuore. Avete la visione del mondo di “esisto solo io” in un mondo di oltre sette miliardi di persone. Avete la visione del mondo di “prima noi” in un mondo globalizzato. Conoscete solo l’amor proprio e non l’amore per il prossimo, l’amore per la falsita’ e non per la verità, l’amore per il potere e non quello per il popolo.

Io posso anche togliere il disturbo, tornare alla vita di prima, alla vita di sempre. Non è un problema, per me. Posso senz’altro ritornare ad insegnare e a fare l’avvocato. E lo farei con amore e con passione, come tutte le mie cose. Posso tornare dai miei ragazzi e posso farlo a testa alta, conscio di avere servito il mio paese, con dedizione e passione, con impegno e sagacia. Con l’unico pensiero di fare il bene di tutti. Il bene dei miei concittadini. Io posso ritornare al mio lavoro, finita la mia esperienza politica.

E voi, cosa farete nella vostra futura vita? Vi resterà solo il vostro odio. Negli occhi, nella mente e nel cuore”.

Dimissioni di Conte

Conte questa mattina ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani dovrebbe aprirsi in streaming le consultazioni.

continua a leggere su Teleclubitalia.it