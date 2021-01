Giulio Scarpati è un attore italiano, che si è fatto conoscere al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del Dottor Martini nella serie “Un medico in famiglia”.

Giulio Scarpati: età

L’attore è nato a Roma il 20 febbraio 1956. Ha dunque 64 anni ed è del segno dei Pesci. E’ cresciuto a Roma, suo padre è originario di Fondi (in provincia di Latina), invece sua madre è napoletana di origini in parte svizzere.

Giulio Scarpati: altezza

L’attore è alto 1.70 cm

Moglie e figli

E’ sposato con la regista di teatro Nora Venturini, e ha due figli: Edoardo, nato il 27 maggio 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994.

Un medico in famiglia

Giulio Scarpati deve il suo successo al ruolo di Lele Martini in Un medico in famiglia, come pure alla sua intensa interpretazione di Rosario Livatino ne Il giudice ragazzino, che nel 1994 gli valse addirittura un David di Donatello. L’attore racconta che era prevenuto su Lino Banfi, che in Un Medico in Famiglia interpretava suo padre, per il suo passato, per il genere di film che faceva e che aveva fatto.

Ma conoscendolo si è dovuto ricredere e oggi racconta del loro rapporto forte e solido e di quanto Banfi gli abbia insegnato tanto durante le riprese della fiction Rai: “Ho cercato di rubare un pochetto da lui”.

