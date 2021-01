Giugliano. “Nessun allarme Covid”, il dirigente della scuole precisa i motivi della chiusura dell’istituto. Nel caso della Gramsci- Impastato la chiusura è stata determinata – come giustamente e dettagliatamente sottolineato nell’ Ordinanza Sindacale – dalla necessità di “provvedere con gli uffici comunali competenti ad ulteriori verifiche tecniche in relazione alle segnalazioni pervenute” relative ad “infiltrazioni d’acqua”.

Giugliano, scuola chiusa per interventi tecnici

La verifica dell’applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 – nel caso della Gramsci-Impastato – non costituisce pertanto, come erroneamente riportato da talune testate giornalistiche, la causa della chiusura.

I protocolli per il contenimento del contagio non sono difatti mai stati messi in discussione, né tantomeno lo scrivente è stato invitato a confermare alcunché in merito a preoccupazioni o richieste dell’utenza. Si ribadisce pertanto che la chiusura è ascrivibile unicamente ad interventi di natura tecnica.

