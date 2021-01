“Volevamo aspettare l’effetto delle festività natalizie prima di riaprire definitivamente le scuole e per questo arrivare a inizio febbraio” dice il presidente della Regione nel consueto appuntamento del venerdì in diretta che dedica una parte proprio alla riapertura delle scuole.

De Luca e la riapertura delle scuole

Dopo la sentenza del Tar di oggi che ordina il rientro in classe anche per le scuole superiori, il presidente fa sapere che il 1 febbraio rientrano in aula le scuole secondarie inferiori e superiori. “Abbiamo lavorato per potenziare il trasporto: abbiamo una situazione buona. Dovremo ragionare sugli orari ma con i dirigenti scolastici”.

Poi un passaggio proprio sui ricorsi fatti al Tar contro le sue ordinanze: “Chi fa i ricorsi prescinde dall’epidemia, fanno ricorsi come l’epidemia non esistesse – dice De Luca -. Pensate non siamo consapevoli dei problemi della didattica a distanza? Quello che è sconcertante è non tener presenti i due elementi: la necessità di riprendere l’attività scolastica ma la necessità di contemperare questa esigenza con i dati dell’epidemia cioè garantire la sicurezza”.

Il presidente ha poi elencato i casi positivi che ci sono attualmente nelle scuole dopo le prime riaperture. “Mentre siamo impegnati a fare tamponi e vaccinazioni – dice – dobbiamo controllare che non ci siano focolai perchè altrimenti siamo costretti a chiuder tutti gli istituti, non una classe”.

