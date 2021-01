Tragico schianto in moto, muore dopo 7 giorni di agonia. Antonio Chirulli, 17 anni, è deceduto questo pomeriggio in ospedale, dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente in moto, sabato scorso, su via San Francesco, a Francavilla Fontana. Le sue condizioni era apparse subito molto gravi e negli ultimi giorni erano peggiorate.

Antonio muore a 17 anni

Il giovane di 17 anni viaggiava su una moto 125, insieme ad un amico, quando per cause tutt’ora in via di accertamento ha perso il controllo cadendo rovinosamente a terra. Quando i soccorso sono giunti sul luogo dell’incidente, Antonio era ancora cosciente poi la situazione si è aggravata durante il trasporto in ospedale a causa di un arresto cardiaco.

Oggi purtroppo la triste notizia. Antonio ha combattuto per 7 giorni ma purtroppo è spirato a causa di complicanze. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

