Si aggrava la situazione nell’istituto di Fuorigrotta. Come anticipa FanPage nella scuola elementare Zanfagna i casi accertati di positività sono 18 rispetto a i 3 scoperti ieri. L’intera classe era già stata posta in isolamento ma ora si teme lo scoppio di un vero e proprio focolaio.

Rischio focolaio a scuola

Molti genitori nelle scorse ore avevano deciso di tenere i propri figli a casa, non mandandoli a lezione. E non è escluso che nelle prossime ore non venga deciso di sospendere la didattica in presenza almeno per qualche giorno. Il tutto a 48 ore dal rientro in aula anche in Campania di tutte le classi delle scuole medie, previsto per lunedì 25 gennaio, seguite poi da quelle delle superiori, che rientreranno in regime di didattica in presenza a partire dal 1° febbraio.

