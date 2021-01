Sono in aumento i contagi nella città di Torre Annunziata così il sindaco ha deciso, attraverso un’ordinanza comunale, di chiudere tutte le scuole a partire da lunedì e per tutta la prossima settimana.

Vincenzo Ascione, primo cittadino della città vesuviana ha comunicato la notizia attraverso un post su Facebook e ha illustrato il contenuto dell’ordinanza restrittiva. La situazione epidemiologica ha mostrato un aumento dei contagi tanto da spingere il sindaco di tenere chiuse tutte le scuole ancora per una settimana.

L’ordinanza

Sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni); sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria; sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, così come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Nelle ultime 24 ore, stando a quanto comunicato dal Sindaco, sono stati segnalati alle autorità sanitarie 38 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov-2.

