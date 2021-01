Un altro mini focolaio nelle scuole a Napoli, intera classe in quarantena fino al 1 febbraio. Nella scuola elementare Zanfagna, che fa riferimento all’Istituto Comprensivo Statale Minniti-Zanfagna del 91esimo Circolo Didattico , nei pressi di via Consalvo a Fuorigrotta, è scattato l’allarme dopo accertata la positività di 3 bambini. Subito sono scattati i protocolli di sicurezza e la scuola fa sapere che le lezioni in presenza per le altre classi continueranno regolarmente.

Intera classe in quarantena

I bimbi della prima elementare erano rientrati a scuola l’11 gennaio scorso. I casi Covid, purtroppo, sono emersi solo in questa settimana. Dopo alcune sintomatologie riconducibili al Covid è scattato l’allarme.

Dopo i primi test effettuati sono arrivati i risultati positivi. La scuola si è subito messo all’opera e l’Asl ieri mattina ha chiamato tutta la classe per fare i tamponi stamattina alla sede del Frullone. Adesso bisogna aspettare le 48ore per avere l’esito, nel frattempo i bimbi continueranno a non andare a scuola. L’istituto ha comunicato che l’isolamento domiciliare durerà comunque fino al 1 febbraio.

