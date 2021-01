Chi è Michele Riondino, ospite di C’è posta per te questa sera, sabato 23 gennaio 2021. E’ un attore italiano. Dopo gli anni di studio in Puglia, si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica e comincia a interpretare dei ruoli a teatro. Il suo esordio tv arriva con la serie Distretto di Polizia dal 2003 al 2005 per tre stagioni.

Carriera

Nel 2006 in televisione recita ne La freccia nera per la regia di Fabrizio Costa. Al cinema prende parte a Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari nel 2008 e nel 2009 in Dieci inverni con la regia di Valerio Mieli.

Dal 2012 è il protagonista della nuova fiction Rai Il giovane Montalbano per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nello stesso anno torna al teatro e debutta anche come regista nell’opera La vertigine del Drago, di Alessandra Mortelliti con supervisione ai testi di Andrea Camilleri; l’opera è andata in scena per la prima volta alla LV edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto.

È impegnato nella sua città, Taranto, nel Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti: dal 2012 è il direttore artistico del concerto del Primo maggio di Taranto insieme a Roy Paci e al concittadino Diodato. Nel 2018 è stato il padrino della 75ª mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Michele Riondino: età, altezza

E’ nato a Taranto, il 14 marzo 1979. Ha 41 anni. E’ alto 1,80 cm.

Padre di Michele Riondino

L’attore è figlio di Franco e Mariella Riondino. Il padre è un ex operaio Ilva, la madre è una casalinga. La passione per il teatro e la recitazione sono fuoco ardente sin dalla tenera età, con la grande tensione verso il cinema.

Chi è la moglie

La fidanzata è Eva Nestori, make up artist che ha conosciuto proprio durante il suo lavoro. Il loro primo incontro, infatti, è avvenuto sul set de Il giovane Montalbano.

I due non sono sposati, ma hanno avuto una figlia, Frida. Il nome sarebbe stato scelto dai genitori in onore dell’artista messicana Frida Kahlo.

