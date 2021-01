Ennesima vittima sul lavoro in provincia di Napoli. A Frattamaggiore, un operaio di 47 anni, R.S., di Carinaro, è caduto da un capannone ed è morto.

Frattamaggiore, incidente sul lavoro: operaio di 47 anni cade da un capannone e muore

A darne notizia è Nano Tv. L’uomo lavorava per la “Gestione e Servizi”, operante nel complesso Mec Dab, in via Sossio Russo, a Frattamaggiore. Stando ad una prima ricostruzione, il dipendente è precipitato da un’altezza di 4 metri, sfondando un finestrone, e poi è finito a terra.

Sul posto giunti i sanitari del 118. Per l’uomo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Fatale la caduta per l’operaio: il 47enne è morto sul colpo. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine per risalire alla dinamica dell’accaduto. Il 47enne deceduto era sposato e padre di tre figli.

