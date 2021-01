GIUGLIANO. Nuovi casi di alunni positivi in scuole di Giugliano. Dopo il rientro in classe, si stanno verificando in questi giorni diversi casi nei vari istituti della città.

Casi Covid al I e al VII circolo di Giugliano

Dopo il bimbo positivo alla scuola materna del V circolo, e all’VIII circolo di Lago Patria, oggi si registrano due nuovi casi: al I circolo di piazza Gramsci e al VII circolo di via Bartolo Longo. In quest’ultimo caso si tratta di un bambino che frequenta la prima elementare. Il piccolo sarebbe risultato positivo dopo 2 giorni dal rientro a scuola. Pare non abbia sintomi. In ogni caso la dirigente scolastico ha messo in quarantena la classe e le insegnanti già dallo scorso giovedì. Si è provveduto poi anche alla sanificazione degli ambienti.

Per quanto riguarda il I circolo il caso si è verificato sempre in una classe prima. Gli alunni della classe sono stati messi in quarantena così come i docenti. Le lezioni proseguiranno, come accade in questi casi, in dad. Intanto la dirigente ha provveduto a ordinare la sanificazione dei locali.

