Andrea Pucci è il conduttore de La pupa e il secchione 2021. Il nome è lo pseudonimo di Andrea Baccan: è un comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano.

Chi è Andrea Pucci

Il comico lavorava presso la tabaccheria di famiglia, poi intraprese la professione di gioielliere. In seguito partecipò come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? nel 1993-94. Da lì è partita la sua gavetta come comico. I suoi monologhi si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali, quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità.

Approda in tv su Mediaset con Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiat?…tutj!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.

Dal 2017 conduce il programma televisivo Big Show su Italia 1, con la partecipazione di Katia Follesa. Dal 2018 è testimonial ufficiale dei City Angels.

Andrea Pucci: età e altezza

E’ nato a Milano, il 23 agosto 1965. Ha 55 anni. E’ alto 1,80 cm.

Moglie e figli

Andrea Pucci fa coppia fissa con Priscila Prado. L’ex modella è la sua compagna ed è un’affermata consulente di stile e di immagine e un’imprenditrice stimata. Pucci ha una figlia Rachele, avuta da un precedente matrimonio.

La pupa e il secchione

Pucci condurrà l’edizione 2021 de La pupa e il secchione. Il programma in onda da giovedì 21 gennaio 2021 è come sempre a metà tra un reality e un game. Con Pucci ci sarà la pupa per eccellenza Francesca Cipriani. Sono previste cinque coppie ‘classiche’ e tre ‘viceversa’: i 16 concorrenti vivranno isolati dal resto del mondo all’interno di una sontuosa villa alle porte di Roma.

